(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un 35enne con problemi di tossicodipendenza trovato all'interno dell'abitazione della madre in evidente stato di agitazione psico - fisica

Un 35enne con problemi di tossicodipendenza trovato all'interno dell'abitazione della madre in evidente stato di agitazione psico - fisicaLa giovane è stata arrestata pera pubblico ufficiale, lesioni eaggravato dell'autovettura di servizio. Gli agenti intervenuti hanno riportato ferite con, rispettivamente, ...D'altro canto, nel medesimo provvedimento, erano stati elencati i procedimenti ancora in corso per truffa, diffamazione, percosse, minaccia, tentata evasione,aggravato,e ...

Resistenza e danneggiamento, arrestato dai Carabinieri LA NAZIONE

Un 35enne con problemi di tossicodipendenza trovato all’interno dell'abitazione della madre in evidente stato di agitazione psico-fisica Arezzo, 6 settembre 2023 – Arrestato per resistenza e ...La giovane è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato dell’autovettura di servizio. Gli agenti intervenuti hanno riportato ferite con, rispettivamente, 4 ...