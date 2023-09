Regionali 2024 | Meloni vuole tutto Boccia Solinas in Sardegna e Bardi in Basilicata Inizia il braccio di ferro con Lega e Forza Italia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Avevano assicurato che non si era parlato di nomi, ma solo di metodo. E quindi: “piena collaborazione” tra le forze del centrodestra per individuare le migliori candidature, programmi e coalizioni alle amministrative della prossima primavera. Ma nel primo vertice di maggioranza di lunedì mattina in vista delle elezioni delnonè filato liscio. Fratelli d’, rappresentato dal responsabile organizzazione Giovanni Donzelli e dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha messo sul tavolo degli alleati una proposta: non ricandidare il presidente della RegioneChristianin quotae far correre un esponente di Fratelli d’ani e leghisti hanno manifestato a...

...è stata presentata anche la rosa del Monterosi Football Club per il campionato di Serie C 2023/. Con fondi, l'amministrazione sta già provvedendo all'installazione di un sintetico di ...Nel maggio di quest'anno i flussi e le presenze straniere sul territoriosono arrivati al ...di trampolino di lancio sia per il turismo autunnale/invernale che per la prossima stagione. ...... evidenziando attese positive per l'ultimo scorcio dell'anno e diverse incognite per il. La ... L'Emilia può diventare il cuore delle nuove catenedel valore La regionalizzazione delle ...

Elezioni regionali Abruzzo 2024: data, candidati e sondaggi Money.it

Alla Scoperta dei Tesori Nascosti delle Montagne Italiane In ogni puntata, il pubblico verrà trasportato in un’avventura unica che svelerà l’incanto delle regioni montane meno famose, con l’entusiasmo ..."I tempi d'attesa per le prestazioni di radioterapia in Sardegna rientrano tutti all'interno dei parametri stabiliti dalle linee guida per la sicurezza delle cure nelle patologie oncologiche. (ANSA) ...