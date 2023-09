Reddito di cittadinanza | scoperta frode a Lecce | 2 | 2 milioni di euro a stranieri senza requisiti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le Fiamme gialle del Comando provinciale dihanno scoperto presunti illeciti commessi da 300 persone che avrebbero illegittimamente richiesto e ottenuto ildi. In particolare, è stato accertato che numerosi cittadini, con la sospetta complicità di un centro di assistenza fiscale salentino, avrebbero dichiarato falsamente di possedere il requisito della residenza in Italia da oltre dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi. L’ipotizzataammonta ad oltre 2,2di, dei quali 1,6già indebitamente percepiti, mentre la restante somma è stata bloccata grazie al tempestivo intervento delle Fiamme gialle salentine, con la segnalazione al competente Istituto nazionale previdenza sociale ...

