Recensione | Randagi di Marco Amerighi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Oggi Daniela di Daniela Carletti – Autrice per l’appuntamento del libro, ci parla didinell’edizione di Bollati Boringhieri. Acquista il romanzo su Amazondidia cura di Daniela Carlettidi«Ragazzi in bianco e nero» “” è un romanzo di formazione, candidato al Premio Strega del 2022. Dopo aver decritto per quasi 400 pagine le vicissitudini di una serie di ragazzi che cercano a fatica di entrare a far parte del fantomatico mondo degli adulti, sul finale l’autore decide che Pietro Benati, il protagonista, lasciandosi alle spalle ciò che è stato insieme ai trascorsi della sua famiglia, deve ...