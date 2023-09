Real Madrid | Joselu | 'Bellingham è un crack | Kroos dovrebbe avere cinque Palloni d'Oro'

Kepa ha rivelato un retroscena di mercato: "Avevo già parlato con Tuchel, ma quando ti chiama il" Kepa ha parlato del suo arrivo al, rivelando di essere stato molto vicino al Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. "Thomas Tuchel mi ha chiamato. Stavo per andare a Monaco.... essere irrigato e ricevere protezione e cure: ecco il nuovo Santiago Bernabeu , avveniristico stadio delche da icona del calcio merengue diventerà a breve modello per tutti gli impianti ...Dopo aver diffuso ieri un video dell'impianto dall'esterno, dall'alto e dall'interno, con un drone che sorvola sulle nuove tribune e sulla lounge vip, oggi ilha diffuso un nuovo video ...

Bellingham, l'errore clamoroso nello spogliatoio del Real Madrid Corriere dello Sport

Il calciomercato estivo, in Italia e in Europa, è terminato ormai da diversi giorni, tutti gli acquisti e le trattative sono rimandate alla finestra invernale che aprirà a gennaio. In casa Lazio c’è ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...