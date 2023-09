Raspadori | «Emozionante ritrovare Spalletti | ma ringrazio Mancini»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Giacomo, attaccante del Napoli, ha parlato dal ritiro della Nazionale guidato da LucianoGiacomo, attaccante del Napoli, ha parlato a Raisport. LE PAROLE – «a Coverciano è stata una grandissima emozione, per chi l’ha avuto come allenatore, anche solo per un anno come me. A Napoli ha fatto un percorso fantastico, è una persona che ha tantissima voglia trasmettere le sue idee e fare bene. Siamo molto felici di ritrovarlo, noi che lo conosciamo ma anche gli altri. Quanto anon posso che ringraziarlo. Ho raggiunto la Nazionale senza un grande percorso alle spalle, quando ero al Sassuolo la chiamata fu inaspettata».