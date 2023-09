Raspadori da esubero di lusso nel Napoli a centravanti della Nazionale

(Di mercoledì 6 settembre 2023)rischia di passare da incomodo dinel. Scrive la Gazzetta: Lunedì scorso, durante la prima conferenza da c.t., nell’aula magna di Coverciano, hanno chiesto a Luciano Spalletti del ballottaggio Immobile-Retegui per il ruolo di, di una possibile alternanza tipo quella manciniana Belotti-Immobile e dell’assenza dello stesso Belotti, partito bene in campionato. Ha risposto: «Ho chiamatoche è bravo a legare il gioco con il movimento». Qualche ora più tardi, Giacomoera al centro del tridente offensivo nelle prime prove sul prato del Centro Tecnico. La prima esercitazione assoluta, dopo un riscaldamento ...

...e Simeone arrivati ad agosto inoltrato) e nel secondo una fin troppo repentina ... quel che altrove (Paris Saint - Germain) è ritenuto, qua è materiale che potrebbe far guadagnare uno ...Nonostante il prossimo arrivo di, il Napoli non molla comunque Giovanni Simeone, ... Quando il Napoli si libererà di questo, allora potrà procedere per Simeone . La trattativa inoltre ......e Simeone arrivati ad agosto inoltrato) e nel secondo una fin troppo repentina ... quel che altrove (Paris Saint - Germain) è ritenuto, qua è materiale che potrebbe far guadagnare uno ...

Il Bayern nega: nessun contatto per Verratti | Mercato Calciomercato.com

Chapeau, monsieur Garcia! Ha già rimesso la chiesa napoletana al centro del villaggio. Oddio, chiesa. A giudicare dalla vittoria (2-0) su un buon Sassuolo dovrei parlare di cattedrale. Con un altro po ...C’è in atto un vero e proprio ‘stallo alla messicana‘ tra Lozano e il Napoli. La rottura del calciatore con il club è ormai totale: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno ha rifiutato l’ ...