“Raffa Revolution” | stasera al Teatro Donizetti in anteprima temi e dettagli di Raffa in the Sky 

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bergamo. Alè tutto pronto: mercoledì 6 settembre alle 20.30 va in scena. Lo spettacolo – di e con Francesco Micheli, ideatore e regista dell’opera – è l’occasione per conoscere indell’operain thecon musica di Lamberto Curtoni su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli. Sul palcoscenico per, insieme a Micheli e agli autori ci saranno anche gli interpreti dell’opera – da Chiara Dello Iacovo a Chiara Petrone e Dave Monaco – e alcuni ospiti speciali che costituiscono le comunità con le quali ilè in contatto: il Coro “Goccia dopo goccia” con l’inserimento di ...

“Raffa in the Sky” Un mese di iniziative aspettando l'opera ispirata a ... OperaClick

Tutte le iniziative culturali proposte in preparazione al debutto di Raffa in the Sky, opera teatrale diretta da Francesco Micheli ...La community creata in vista dello spettacolo: via cellulare le notizie sull’opera. Ecco le prime foto delle prove ...