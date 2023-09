Quello che vorreste sapere sull' auto elettrica ma nessuno vi racconta

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nonostante gli incentivi, e l’entusiasmo di gran parte dei media, in Italia le vendite dei veicoli «green» non superano il 3 per cento. Una diffidenza dovuta non solo ai prezzi elevati, come dimostra l’inchiesta di Panorama: il motore a batteria perde presto efficienza, i punti di ricarica sono pochi, i tempi di rifornimenti lunghi, e l’nomia su strada ancora limitata. Questa volta gli italiani hanno visto giusto. Nonostante le campagne pubblicitarie, non si sono lasciati conquistare dall’e cominciano a essere emulati anche dai consumatori dei Paesi più tenaci sostenitori della svolta ecologica. Un motivo ci dovrà pur essere se hanno resistito a un corteggiamento così estenuante, rinunciando perfino agli incentivi governativi. L’anno scorso sono rimasti inutilizzati 272 milioni e quest’anno potrebbero essere circa ...