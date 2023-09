Quasar Sport Village | pronta la prima edizione del villaggio dello sport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Sabato 9 e domenica 10 settembre nel centro commerciale di Corciano Un intero fine settimana dedicato alloe allo spettacolo, all’insegna del divertimento e del benessere, è in programma sabato 9 e domenica 10 settembre con il. Il centro commercialedi Corciano è infatti pronto a ospitare ladell’evento, interamente gratuito, con giochi, prove ed esibizioni aperti a tutti, anche ai più piccoli. Dal tennis al calcio, dalla pallacanestro al karate, dall’atletica alla ginnastica, dal Tai Chi al judo, saranno tante le discipline in cui ci si potrà cimentare o rispetto alle quali saranno organizzati dimostrazioni, esibizioni e incontri. Tra i momenti più attesi, sabato 9 settembre alle 17, ...

2023" Un intero fine settimana dedicato alloe allo spettacolo, all'insegna del divertimento e del benessere, è in programma sabato 9 e domenica 10 settembre con ilVillage. Il ...Village - Un intero fine settimana dedicato alloe allo spettacolo, all'insegna del divertimento e del benessere, è in programma sabato 9 e domenica 10 settembre con il...2023" Un intero fine settimana dedicato alloe allo spettacolo, all'insegna del divertimento e del benessere, è in programma sabato 9 e domenica 10 settembre con ilVillage. Il ...