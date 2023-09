Quanti Giorni di Malattia per Depressione può dare il Medico

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Laè unache richiede adeguata cura, anche dal punto di vista lavorativo, poiché è stata riconosciuta come condizione invalidante che rende difficile svolgere le normali attività lavorative. Pertanto, è possibile usufruire del diritto allaretribuita quando si è affetti da questa patologia, ma è necessaria una certificazione medica. Chi ne soffre, però, spesso si chiede: “Quanto tempo posso stare inper?“. Vediamo insieme , chi può rilasciare la certificazione e quali sono le procedure previste per gli accertamenti.e lavoro: è possibile richiedere un congedo per? Chi sta affrontando lalo sa, ci si trova a scontrarsi con moltissime difficoltà quotidiane, tra ...