Qualsiasi sia il colore del tuo rossetto | usa una matita per labbra marrone

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Fare una passata disulleprima di uscire è una cosa normale per molti di noi. Ma cosa succederebbe se a questa abitudine si abbinasse un altro cosmetico? Probabilmente hai visto sui social celeb e influencer con splendidi colori multidimensionali sulle. E se ti stai chiedendo come riescano a realizzare dei make-upcosì belli, la risposta potrebbe essere inaspettata: secondo alcuni esperti di trucco, infatti, userebbero in abbinamento alunaper. Rimmel LondonOpaco Stay Matte, Formula Liquida Waterproofliquido che promette una ...