Pulsano | approvata la consulta della disabilità

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Ieri sera, 5 settembre 2023, al Consiglio Comunale di, il gruppo Terra Mia ha votato favorevolmente per l’approvazioneper le. L’ottimo lavoro di concertazione, già svolto dal consigliere Franco Vergallo in Commissione Servizi sociali, è logicamente approdato in una comunione di intenti attraverso un regolamento nell’alveolegalità e con finalità consuntive improntate alla snellezza ed alla operosità. Quando si affrontano temi, che per loro natura sono di carattere sociale, che toccano diritti umani, e si trova una convergenza di volontà positive per il paese e per le persone, Terra mia sarà sempre collaborativa e propositiva. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.