Puigdemont detta le condizioni | Sánchez pronto a tutto per restare al potere

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’incontro di lunedì al Parlamento europeo tra la massima rappresentante dell’estrema sinistra spagnola, Yolanda Díaz, e il leader indiscusso del secessionismo catalano, il fuggitivo Carles, lasciava già presagire i passi successivi in vista della riedizione di Pedroalla Moncloa. Puntuale, il giorno dopo, è arrivata la conferma di tutti i sospetti (in realtà facili previsioni) sull’ennesimo incipiente accordo del presidente del governo in carica con i fautori della dissoluzione dello Stato. Ledisi è presentato davanti alla stampa convocata a Bruxelles per ribadire le sue scontate esigenze: riconoscimento della legittimità del movimento indipendentista; abbandono della “via giudiziaria” nella gestione del fantomatico “processo di ...

Ieri la vicepremier Yolanda Díaz ha incontratoa Bruxelles. Un faccia a faccia che, precisano dal palazzo della Moncloa, è stato fatto "a nome di Sumar e non del governo". La vicepremier ...Quindi,illustra e motiva le sue richieste: "Non vogliamo un accordo solo per mandare avanti la legislatura, servono precondizioni" per avviare questo negoziato, "tra cui l'abbandono della ......al Pp con la "minaccia" alla coesistenza e all'unità che vede in un futuro governo di Pedro Sanchez "ricattato" dagli "eredi del terrorismo" e da un "fuggitivo" dal giustizia come Carles. ...

Il leader separatista catalano, Carles Puigdemont, ha presentato una serie di condizioni per sostenere la riconferma del primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez. Tra le richieste di Puigdemont, c’è la ...In Spagna prosegue a fatica l’iter per la formazione di un nuovo governo. Il 23 settembre si andrà alla conta in parlamento, con il leader dei Popolari Alberto Núñez Feijóo che proverà a superare l’as ...