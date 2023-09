Psg | Verratti verso il taglio dalla lista Champions | non c'è solo l'Arabia | ecco dove può andare

Roma 20/06/2021 - Euro 2020 / Italia - Galles / foto Uefa/Image Sport nella foto: MarcoIlha diramato la lista dei convocati per la prossima Champions League , in cui affronterà Milan, ......poi ha reso omaggio ieri al 2004 sul proprio sito ufficiale, ricordando come sia " il nono italiano a vestire la maglia rossoblù dopo Marco Simone, Salvatore Siri gu, Thiago Motta, Marco,...ROMA - Non sembra un buon momento per gli italiani del: dopo lo "strappo" trae il tecnico Luis Enrique , anche Donnarumma è finito nel mirino dell'allenatore spagnolo. Quest'ultimo, infatti, è stato protagonista di una plateale sfuriata ...

PSG, Verratti ed Ekitike fuori dalla lista Champions. Ci sono Keylor ... TUTTO mercato WEB

Lo stesso Psg poi ha reso omaggio ieri al 2004 sul proprio sito ufficiale, ricordando come sia «il nono italiano a vestire la maglia rossoblù dopo Marco Simone, Salvatore Siri gu, Thiago Motta, Marco ...Neymar, Mbappé e Verratti non convocati per l'esordio del PSG: Luis Enrique sceglie il pugno di ferro Il PSG farà il suo esordio in campionato senza Neymar, Mbappé e Verratti: pugno duro di Luis ...