(Di mercoledì 6 settembre 2023) Non è stata un’estate facile per il Paris Saint-Germain, ma la rivoluzione della rosa c’è stata e soprattutto Kylianveste ancora la maglia del club capitolino. Il fenomeno transalpino resterà fino alla fine del suo contratto e recentemente hanno iniziato a circolare i primi rumors su una possibile apertura a un rinnovo di contratto. Il presidente Nasser Al-non ne parla, ma spende buone parole per la sua stella: “Kylian è un– dice a Record – e una. Non siamo maicome squadra e la scorsa settimana contro il Lione si è visto”. SportFace.

