Proposta al governo | una tassa sulle panzane dei politici Si prevede un autunno caldo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) di Riccardo Mastrorillo Vorremmo proporre alla presidente Giorgia Meloni una nuovache sparano i. Una volta le proposte ad effetto, impossibili da mettere in pratica e generalmente costosissime, venivano proposte dalle opposizioni, che tanto non avrebbero avuto alcuna possibilità di metterle in pratica, e che poi, una volta andati al, se ne dimenticavano immediatamente. Ilreazionario sta affrontando una serie di problemi laddove ogni singolo esponente promuove, senza alcuna regia né coordinamento senza senso dello stato, qualunque, riforma o boutade. Draghi prima e Meloni poi si sono inventati lazione degli extraprofitti, il primo delle imprese energetiche, la seconda delle banche. Nessuno ...