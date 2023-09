Pronostico Carlos Alcaraz – Alexander Zverev | US Open 2023

Il crocevia del torneo di Jannik Sinner potrebbe essere lo stesso diAlcaraz , nei panni di ... spostano (come suggeriscono le quote) ilsu Alcaraz; 1,20 su Bet365 , 1,21 su Snai e 1,...Ergo, scenderanno in campoAlcaraz, Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka e tanti altri big, ... Pur essendo Zheng in grande ascesa, però, a scendere in campo con i favori delsarà ......Arnaldi aveva alzato bandiera bianca contro il numero uno al mondo - ancora per poco -... Ilè aperto e la sensazione è che dipenderà molto dalle lune della Ostapenko, che quando è in ...

Alcaraz-Arnaldi, pronostico e quote US Open: Carlos è ingiocabile La Gazzetta dello Sport

US Open, si parte con i primi quarti di finale: per Djokovic c'è lo statunitense Fritz ma il match del giorno è il derby a stelle e strisce.La stella dei Miami Heat prosegue la sua estate all'insegna della passione per il tennis e, dopo aver partecipato alla serata dedicata alle celebrità, torna agli US Open per tifare l'amico Carlos Alca ...