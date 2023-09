Processo Juventus | la Cassazione dà ragione alle difese | gli atti a Roma

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tutto come previsto, nel senso che lo spostamento da Torino era l'ipotesi più probabile dopo che anche il Procuratore generale si era espresso per la mancanza di competenza territoriale dei magistrati piemontesi. A sorpresa, però, glidell'inchiesta Prisma che ha azzerato i vertici societari dellanon finiscono a Milano, sede della Borsa Italiana, ma a. A deciderlo è stata la Corte diche ha accolto il ricorso della, dei suoi legali e degli altri indagati a partire dall'ex presidente Andrea Agnelli. Uno spostamento che significa anche tornare indietro di un passo rispetto al procedimento che a Torino era arrivato alla fase dell'udienza preliminare davanti al Gup. La Corte diha, inf, ordinato "la trasmissione degli ...

... da Torino a Milano, per ilsui conti del club e le presunte false comunicazioni al ... Il prezzo delle azioni dellasi è attestato a 0,3238 euro, con una capitalizzazione di mercato di ...... ma tornerà a disposizione di Allegri e dellasoltanto il prossimo anno. De Sciglio (... una volta terminato ilriabilitativo, servirà ulteriore tempo per tornare al massimo della ...È attesa per domani la sentenza della Corte di Cassazione riguardo alla competenza territoriale delPrisma che vede indagati lae 12 ex dirigenti , tra cui l'ex presidente Andrea Agnelli per vari capi d'accusa. La difesa ha chiesto lo spostamento del procedimento da Torino a Milano ...

Juve, attesa per domani la decisione della Cassazione sulla sede del processo Prisma La Gazzetta dello Sport

Tutto come previsto, nel senso che lo spostamento da Torino era l'ipotesi più probabile dopo che anche il Procuratore generale si era espresso per la mancanza di competenza territoriale dei magistrati ...Per la Juventus arriva la notizia che gela i tifosi: il calciatore bianconero si rivedrà soltanto ad inizio del nuovo anno ...