Processo Juve si sposta a Roma | Torino incompetente

I giudici della quinta sezione della Suprema Corte hanno dichiarato l'incompetenza del tribunale di Torino e hanno ordinato le trasmissioni degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale ...... dopo l'eccezione sollevata dagli avvocati difensori dei manager della Juventus indagati per falso in bilancio, di spostare al Tribunale penale di Roma l'eventualeche verrà incardinato. La ...Prima delin cui è imputata la Juventus, il suo ex presidente Andrea Agnelli e altri suoi ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti juventus Tutte le tappe dei processi plusvalenze e stipendi...

Processo Juventus, Cassazione: si sposta da Torino a Roma Adnkronos

La decisione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha deciso, dopo l'eccezione sollevata dagli avvocati difensori dei manager della Juventus indagati per falso in bilancio, di spostare al ...Intanto, la Cassazione ha deciso: il processo per l’Inchiesta Prisma cambia sede e si sposta a Roma. The post Notizie Serie A LIVE: Juve al lavoro per i rinnovi, il processo per l’Inchiesta Prisma si ...