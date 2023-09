Prigozhin | i dubbi dell’intelligence ucraina | «Non siamo certi al 100 per cento che sia morto»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Gli 007 ucraini non sono sicuri al 100 perche Yevgenysia davvero. «Penso che dovremo aspettare ancora un po’», ha detto Andrij Yusov, portavocedi Kiev, in un’intervista a Ukrinform. Il leader della Wagner, impegnato sul fronte a Bakhmut e poi protagonista della rivolta contro la leadership russa quando a giugno ha marciato con la sua compagnia fino a 200 chilometri da Mosca, decidendo poi di tornare indietro, è stato dichiaratonell’incidente aereo in cui sono rimaste vittime altre nove persone lo scorso 23 agosto. La Russia aveva avviato un’indagine per l’identificazione delle vittime e l’accertamento delle cause del disastro, e il test del dna avrebbe confermato la morte del leader e del suo braccio destro, Dmitry Utkin, ex ufficiale del servizio di ...

Per quanto riguarda, diciamo che non tutte le questioni sono ancora chiuse", ha detto Yusov. Incalzato dal giornalista, il portavoce degli 007 ha ribadito: "Mi concentrerò semplicemente sul ...Sollevano solo dei, che sono fondamentali per la scienza forense. Putin l'assassino Putin non è un assassino. È un legale ed un legalitario. Se avesse voluto eliminare, avrebbe dato ...... anche alla luce della morte del capo della brigata Wagner, Yevgeni, di cui il numero uno ... Il presidente ucraino ha sottolineato di 'non aver mai avutorispetto alla forza e al ...

Prigozhin potrebbe non essere morto davvero. Sono i sospetti dell'intelligence ucraina. Non sono sicuri, cioè, che l'ex capo del Gruppo Wagner, sia morto nello schianto ...Volodymyr Zelensky ribadisce ancora una volta che non è possibile trattare con Vladimir Putin. E lo fa da Cernobbio, in videocollegamento al Forum Ambrosetti, dopo aver assicurato che per Kiev "non ...