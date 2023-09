... anche con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei gestori, permettono - ha ricordato 'Mister' un monitoraggio continuo e capillare deipraticati dai distributori. ......la filiera emerge come tali rialzi siano sostanzialmente incon gli aumenti delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati". Lo ha chiarito il Garante per la sorveglianza dei, ...Riteniamo che la Fed si muoverà con cautela, incon la nostra opinione di sempre secondo cui ... basato sul modello strategico di determinazione deidelle imprese, che fornisce un'...

"Prezzi in linea...". Smascherata la bufala della sinistra sulla benzina ilGiornale.it

La famosa telecamera sportiva è in grado di presentarsi sempre con la sua solita linea, ovviamente rivista anno per anno ... Tutte queste caratteristiche culminano oggi in un prezzo molto interessante ...Uno degli aspetti distintivi di queste offerte è la loro compatibilità con TIM Unica Power, un servizio che consente ai clienti di combinare la loro linea fissa con un massimo di sei SIM mobili.