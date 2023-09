Prezzi | Confesercenti | +675 euro a famiglia nel 2023 per spesa a parità consumi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La corsa deidei prodotti alimentari sta avendo un forte impatto sulle famiglie e sulle imprese della distribuzione. Si paga di più per acquistare di meno, come dimostra la dinamica delle vendite al dettaglio di prodotti alimentari, il cui valore è aumentato del 6,5% tra giugno 2022 e giugno(ultimo dato Istat disponibile) a fronte di un crollo in volume del 4,9%. Se questa dinamica si confermasse per tutto il, le famiglie spenderebbero per i beni alimentari 10 miliardi diin più – pari a +385– per acquistare un volume equivalente di beni pari a 7,5 miliardi in meno (-290) rispetto ai dodici mesi precedenti. In sostanza, se volessero mantenere gli stessi quantitativi di consumo, spenderebbero 675 ...