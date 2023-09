Presto e prima | Visco | con due parole travolge Conte e il Superbonus

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ilviene bocciato anche dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio. "Ci sono stati interventi necessari durante la pandemia ma non possono essere strumenti permanenti in atto nel tempo da mantenere. Ildoveva finire, il fatto che sia cresciuto e c'erano meccanismi un pò strani lo abbiamo detto noi ma anche l'ufficio del bilancio", ha detto il governatore di Bankitalia intervenendo all'evento di Ispi "Il futuro dell'inflazione". Ma il numero uno di via Nazionale ha anche parlato del rialzo dei tassi che di fatto sta creando non pochi problemi alle tasche degli italiani con le rate dei mutui a tasso variabile diventate del tutto insostenibili: "Siamo vicini al livello al quale fermare l'aumento dei tassi", ha affermato il governatore. I tassi sono stati fatti salire molto ...