Presentato l’intrattenimento Day Time della Rai | conferme e novità

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Riparte la programmazione autunnale dell'Intrattenimento DayRai. Trama anche tante. Su Rai 1, troveremo UnoMattina, che vedrà alla conduzione il riconfermato Massimiliano Ossini e la new entry Daniela Ferolla. A seguire Storie italiane di Eleonora Daniele ed È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Nel primo pomeriggio dell'ammiraglia Rai farà ritorno invece Caterina Balivo con La volta buona, seguita poi, da Alberto Matano e la sua La vita in diretta.Nel weekend di Rai 1 saranno al timone di Unomattina in Famiglia Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta. Il sabato di Rai 1 si completerà con Italia Sì di Marco Liorni, che dovrebbe partire solo il 14 ottobre. Per la domenica è atteso invece il debutto alla conduzione di Linea Verde di Livio Beshir, che sarà accompagnato da ...