Preparatevi alla nuova stangata | petrolio più caro e la benzina

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) I prezzi delvolano dopo che l'Arabia Saudita e la Russia hanno annunciato la decisione di prorogare i rispettivi tagliproduzione fino a fine anno. In particolare il Brent ha superato ieri i 90 dollari al barile, ai massimi dallo scorso novembre, per poi ripiegare a 89,63. Il Wti ha viaggiato a 86,59 dollari al barile. Inevitabile la ripercussione sui prezzi al distributore che sono già ripartiti all'insù. Nel dettaglio l'Arabia Saudita continuerà a tagliare la sua produzione didi un milione di barili al giorno (bpd) per «altri tre mesi», da ottobre a dicembre 2023, mantenendo la sua strategia volta a sostenere i prezzi del greggio, ha affermato il ministero dell'Energia. I tagli da parte del principale esportatore di greggio al mondo sono stati annunciati a giugno in seguito a una riunione dell'Opec+ e sono ...