Premio Sele d’Oro | primi due riconoscimenti a Massimo Egidi e Marco Bentivogli

Il panel è il risultato di un intento comune deld'Oro Mezzogiorno , giunto quest'anno alla XXXIX edizione, e Luca Caiazzo, in arte Lucariello , rapper da anni impegnato come formatore ...Il panel è il risultato di un intento comune deld'Oro Mezzogiorno, giunto quest'anno alla XXXIX edizione, e Luca Caiazzo, in arte Lucariello, rapper da anni impegnato come formatore ...Il panel è il risultato di un intento comune deld'Oro Mezzogiorno, giunto quest'anno alla XXXIX edizione, e Luca Caiazzo, in arte Lucariello, rapper da anni impegnato come formatore ...

Premio Sele d'Oro, primi due riconoscimenti a Massimo Egidi e ... Il Denaro

in foto Massimo Egidi, professore emerito di Economia e già rettore dell’Università Luiss Guido Carli, mentre riceve il Premio Sele d'Oro da Amedeo Lepore e Sandro Pignata (foto da comunicato stampa) ...«Aprire i dibattiti del Premio Sele d’Oro al tema della detenzione minorile e, soprattutto, ai percorsi che aiutano questi ragazzi ad andare oltre il carcere, in senso tanto letterale quanto ...