Prato | lupo ferito alla zampa da tagliola Salvato dai carabinieri

Dopo essere finito per sbaglio in trappola, aveva cercato ristoro sulle rive del torrente OmbroneUn esemplare adulto dimaschio è stato soccorso e recuperato dai carabinieri di Carmignano nelle immediate vicinanze del torrente Ombrone, in località Seano. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto la

Lupo ferito si aggira vicino all’Ombrone: recuperato da carabinieri e ... tvprato.it

Un lupo ferito ad una zampa, probabilmente a causa di una tagliola, è stato recuperato dai carabinieri di Carmignano (Prato) insieme al personale dell'unità funzionale veterinaria regionale della Asl ...