Pomeriggio Cinque | Myrta Merlino lancia caffè e asciugamani dietro le quinte?! - I RUMORS

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Apparente agitazionele quinte didove la redazione sembrerebbe voler far intervenire i sindacati:, dopo il licenziamento del regista, avrebbe tirato un caffé addosso a un autore. Non solo, voci non confermate parlano di un asciugamanoto contro una parru

Ascolti tv, Estate in Diretta raggiunge nel pieno della trasmissione 1,36 milioni di spettatori per il 16,23% di share Questo lunedì Myrta Merlino ha esordito alla conduzione didopo l'allontamento di Barbara D'Urso da parte di Mediaset . La nuova stagione del programma di Canale 5 non poteva che iniziare nel migliore dei modi. La Merlino non solo può ...È cominciato il nuovo corso dicon Myrta Merlino ed ha fatto subito boom d'ascolti. Con lei, c'è stato anche l'esordio su Rete 4 di Bianca Berlinguer con il suo È Sempre Cartabianca ...La madre del 24enne sempre a Canale 5, ospite a '' ha dichiarato: ' Sarà il momento del saluto, ma anche del grande riscatto di Napoli , di una società civile che urla a gran voce ...

Pomeriggio 5, il debutto di Myrta Merlino e l'omaggio a Barbara D'Urso: come è andata la prima puntata QUOTIDIANO NAZIONALE

' DI LETTURA Nel giorno in cui Myrta Merlino ha debuttato al timone di “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso ha iniziato una nuova vita lontano dall’Italia. Due… Leggi ...Il loro comportamento ha subito insospettito le forze dell’ordine, impegnate in servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori lunedì pomeriggio, nel parcheggio di un grande centro commerciale ...