Pomeriggio 5 | Sfuriata di Sgarbi su Barbara D’Urso Diretta Censurata!

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Anche nella seconda puntata di5 non sono mancati i problemi. Ma il pezzo forte lo ha offerto Vittorio, quando ha citato, obbligando la regia a censurare la. Ecco cosa è successo. #5 #myrtamerlino #vittoriodurso Il palcoscenico televisivo italiano è stato testimone di un secondo atto tumultuoso per la nuova edizione diCinque, questa volta guidato dalla veterana del giornalismo Myrta Merlino, che ha ereditato il timone dallo storico voltodopo 15 anni. Cambi in Regia Scatenano Critiche Il nuovo corso non è stato esente da critiche, specialmente a causa di inconvenienti tecnici che hanno reso necessario un ...

Da qui la. Neldi ieri, il nigeriano ha raggiunto il condominio di cinque piani di corso Fratelli Rosselli e ha preteso di entrare. Fra lui e la 23enne c'è stata un'accesa ...Il conduttore di Mattino Cinque ha commentato l'arrivo di Myrta Merlino aCinque : " Ha ... facendo riferimento alladel 2018: " Parlavate adesso di alchimia e dell'apprezzamento ...Da qui la. Neldi ieri, il nigeriano ha raggiunto il condominio di cinque piani di corso Fratelli Rosselli e ha preteso di entrare. Fra lui e la 23enne c'è stata un'accesa ...

Morgan, Selvaggia e i Pinguini Tattici Nucleari condannano gli insulti, ma... Isa e Chia

Nel frattempo sul web in molti chiedono la cacciata di Morgan da X Factor come avvenuto tempo fa alla sua storica ex, l'attrice Asia Argento ...Dopo lo stralcio dello spettacolo di Selinunte in cui Morgan ha insultato alcuni presenti tra il pubblico, per poi chiedere scusa per il linguaggio utilizzato, è comparso un video in cui sono stati r ...