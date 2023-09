“Pomeriggio 5” | Ermanno Corbella chiarisce | “Non sono stato licenziato”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tv News, tiene banco in questi giorni il debutto di “5”, lo storico contenitore pomeridiano di Canale 5. Enotizie contrastanti quelle che riguardano il programma Mediaset, dalle critiche alla nuova conduttrice Myrta Merlino su cui pesa come un macigno l’eredità di Barbara D’Urso, al successo di ascolti della prima puntata. Ma c’è un’altra notizia che ha agitato le acque a Canale 5, quella del presunto licenziamento del regista del news talk show condotto dalla Merlino.Leggi anche: Myrta Merlino, il bellissimo risveglio per lei: non se l’aspettava proprio Leggi anche: Myrta Merlino travolta da critiche: “5” parte male “5”,? Arrivano le parole del direttore interessato Come abbiamo detto, ...