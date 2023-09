Pomeriggio 5 choc | perché il regista è stato licenziato alla prima puntata?

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nell’entusiasmo generato dal cambio di conduttrice e dall’enorme eredità che Myrta Merlino ha dovuto affrontare, il debutto di “5” eraanticipato con grandi aspettative. Tuttavia, a sorpresa, dopo solo unadal suo inizio, ilErmanno Corbella èimprovvisamente. La notizia, inizialmente riportata da Davide Maggio, ha ricevuto ulteriore conferma da fonti interne a Mediaset. Le ragioni del Licenziamento di Ermanno Corbella I motivi che hanno portato al licenziamento di Ermanno Corbella sembrerebbero essere legate al suo stile di regia, proveniente dall’esperienza acquisita su La7. Alcuni ambienti dirigenti di Mediaset non avrebbero gradito il modo in cui Corbella avrebbe guidato la trasmissione. In particolare, una delle critiche sarebbe ...