Polizia Locale | la Pisana riattiva il Tavolo Regionale per il rilancio del corpo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma – “Abbiamo deciso di convocare per il 20 settembre in Regione la prima riunione deltecnico-consultivo delladel Lazio. Lazione delè stata accolta positivamente dagli addetti ai lavori perché c’è bisogno di una riforma che valorizzi concretamente questo. Vogliamo garantire il giusto ruolo allache nella sua specificità svolge un servizio peculiare che in nessun modo può essere considerato subalterno o minoritario rispetto alle altre forze di, in linea con il progetto di riforma in discussione in Parlamento”. Ad annunciarlo è Luisa Regimenti, assessora al Personale, Sicurezza urbana,ed Enti locali. “Abbiamo in primo ...

Questo il paletto fissato dai giudici della Cassazione, i quali hanno confermato la vittoria di un conducente che si era beccato un verbale dallaappartenente alla 'Unione dei Comuni ...'Un cambiamento che si è reso necessario - ha commentato il comandante della, Sergio Blasi - per alleggerire la viabilità sulla Settevene Palo nord dove si è registrato un forte aumento di traffico causato soprattutto dalla presenza degli attraversamenti a raso. ...Non si fermano le attività di controllo da parte dellae di Asm per contrastare il fenomeno dell'abbando e dell'errato smaltimento dei rifiuti. Nella giornata di mercoledì sono stati individuati due trasgressori: in piazza Mazzini e via ...

In fuga dagli agenti della Polizia Locale che lo volevano sottoporre a un controllo: il giovane era stato arrestato a giugno per reati in materia di droga ...L'immobilismo del Campidoglio sui temi della Sicurezza hanno spinto la Regione a una fuga in avanti: al via il tavolo per migliorare la vita dei Vigili Urbani ...