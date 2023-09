(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 06 settembre 2023 "Cerchiamo di fare proposte per far funzionare meglio il sistema Stato. Se lesarannodirettamente nelladi moltidelo nella ...

...delo nella riprogrammazione che il governo sta discutendo con l'Unione europea, potrebbe esserci maggiore successo", "riusciremmo ad avere risultati molto più concreti". Massimiliano, ...ORE 18 "Infrastrutture e: quale sviluppo per l'Italia" Antonio Decaro , Presidente ANCI e ... Presidente Regione Emilia - Romagna; Massimiliano, Presidente della Conferenza delle ...Non è un caso cheabbia raccomandato a Rimini di non lasciare che la questione dei Lep ... Possibilità che si apre anche nel caso in cui dovessero esserci ulteriori problemi con il. I ...

Pnrr, Fedriga: "Regioni siano coinvolte in messa a terra progetti" La7

Se le Regioni saranno coinvolte direttamente nella messa a terra di molti progetti del Pnrr o nella riprogrammazione che il governo ... ad avere risultati molto più concreti". Massimiliano Fedriga, ...Meno mattone nel PNRR. Chi legge “Nuova Proposta” conosce bene il mondo ... Attendiamo dal ministro Schillaci e dal Presidente della Conferenza Stato Regioni on. Fedriga risposte al nostro appello e ...