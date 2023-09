Pnrr | Ciriani “Pagamento della terza rata a inizio ottobre”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo aver affrontato e superato in accordo con la Commissione Europea le criticità relative alle misure ‘piani urbani integratì, la Commissione ha approvato la valutazione positiva preliminare concernente il conseguimento degli obiettivi. L’11 settembre prossimo si terrà la riunione del Comitato Economico e finanziario. Questi incontri consentiranno all’Italia di ottenere ildi 18,5 milioni di euro all’del mese di”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Lucadurante il question time alla Camera in rappresentanza del ministro per gli Affari europei e ilRaffaele Fitto.“Per quanto riguarda la ...

Ciriani: pagamento terza rata Pnrr a inizio ottobre. Consiglio Ue decide sulla quarta il 19

