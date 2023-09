Piero Cipollone verso l’ingresso nel comitato esecutivo della Bce

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 settembre 2023)è il candidato unico per la successione di Fabio Panetta nelBanca Centrale Europea (Bce).è l’attuale vicegovernatoreBanca d’Italia ed è anche membro sia del direttorioBanca centrale che di quello dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass). Dovesse essere eletto, resterebbe in carica per 8 anni, vale a dire fino al 2031. La sua candidatura viene discussa dal Consiglio europeo nella seduta del 15 settembre prossimo. Per il via libera è necessaria una maggioranza qualificata rafforzata degli Stati membri. In altre parole il voto favorevole del 72 per cento degli Paesi Ue con la moneta unica (15 su 20), che rappresentano almeno il 65 per centopopolazione ...