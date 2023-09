Pichetto Fratin | “Puntiamo ad avere un centinaio di gestori”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 06 set. – (Adnkronos) – ‘Abbiamo un sistema idrico che è composto da quasi 2400, molti ancora in economia. Il percorso avviato è quello degli ambiti territoriali per arrivare adundiche hanno la robustezza per programmare e fare investimenti e creare un sistema acquedottistico che non abbia il 40% di perdite”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto, nel suo intervento all’evento ‘Acqua = Sviluppo’, organizzato da Acea e Il Tempo a Palazzo Wedekind, a Roma.‘Per le bollette stiamo facendo le valutazioni in questi giorni rispetto a quello che è l’andamento dei prezzi di ancoraggio che sono quelli delle forniture, del gas in particolare. Ci sono anche una serie di simulazioni che riguardano eventuali ...