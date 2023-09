Pereyra | che fine hai fatto? Dalle voci sull’Inter a… – DAZN

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Robertoè stato sulla lista della dirigenza dell’Inter, ma non si èpiù niente alla. Il centrocampista ha aspettato una soluzione, Orazio Accomando dispiega la situazione dell’argentino. SVINCOLATO – Molto particolare la storia di Roberto. Svincolatosi dall’Udinese agiugno il calciatore non ha più trovato una sistemazione. Inter, Sampdoria, la stessa Udinese, il tentativo dalla Turchia: tanti hanno provato a muoversi ma chi per un motivo o chi per un altro hanno abbandonato la trattativa. Secondo quanto riportato da Orazio Accomandoè ancora in attesa di un club. Il giocatore si sta allenando con il Donatello Calcio, società dilettantistica di cui è presidente l’ex capitano dell’Udinese Antonio Di Natale. Inter-News - ...