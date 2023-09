Perché Locatelli ha criticato Mancini? Cos’ha detto all’ex CT e il ritorno in Nazionale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’Italia si rimbocca le maniche e entra nel vivo delle sue Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024. Dopo le prime due uscite disputate a primavera (sconfitta interna contro l’Inghilterra e vittoria non propriamente brillante in casa di Malta) gli Azzurri sono pronti per affrontare gli incontri dello slot di settembre per provare a mettere un po’ più in discesa una situazione di classifica al momento non semplicissima. Come se non bastasse, di pari passo prende il via anche l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della nostra formazione. Dopo il clamoroso addio di Roberto, ora è il tecnico di Certaldo il nuovo commissario tecnico della, che senza nemmeno il tempo di conoscere il nuovo gruppo dovrà provare a conquistare 6 punti tra la trasferta in casa della Macedonia e il match interno contro l’Ucraina. Tra i ...