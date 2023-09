Perché l' inasprimento delle pene per i minori voluto da Salvini non è inutile È folle

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Domani in Cdm va il decreto che aumenta le sanzioni per gli under 18 che delinquono. La Lega poi vuole anche allargare l'imputabilità agli under 14. Misure che a detta di chi lavora con la giustiziale sono solo propaganda. Le opinioni di Garlatti (Garante per l'Infanzia), Fenu (procuratorele di Sassari) e Caiazza (Unione camere penali)