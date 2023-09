Come arriva l'acqua nelle nostre caseè buona da bere Dove finisce quella che utilizziamo e in che modo ritorna in ambiente E ... Confagricoltura Toscana: "di coda inverno mette a ...... allora giovanissimo attivista del PCI: "In un momento di grandi cambiamenti e di grandi speranze, nate e pian piano cresciute dopo il 1968, quello del golpe il Cile fu un veroper tutti. Un ...... in uno spazio piccolissimo io mi ero appostato per vedere chi fosse, mi sono trovato all'improvviso quest'orso ed ho fatto fuoco per terra, non ho mirato, il fucile aveva un solo". È questa in ...

Perché il colpo di Stato in Gabon è (si spera) diverso Today.it