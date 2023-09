Peperoncino di Cayenna | proprietà | benefici e utilizzi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ildiè un arbusto della Famiglia delle Salanaceae che in botanica viene denominato Capsicum Annuum. Prende il nome dalla città della Guyana Francese di Cayenne, situata in Sud America. Ne esistono diverse varietà e le più diffuse sono Bell Pepper e Jalapeños. Con il termine si indicano indifferentemente il frutto, la pianta e la spezia da cui si ricavano paprika ein scaglie o in polvere. Mentre la prima è dolce e non piccante perché si ottiene privando i frutti e i semi della placenta, il secondo fresco o secco, è utilizzato proprio per rendere più pungenti le ricette. Cresce spontaneamente nelle regioni con clima tropicale o subtropicale dove è perenne; alle nostre latitudini, invece, è annuale. Predilige il clima caldo e umido, quindi, va riparato in inverno, mentre deve essere esposto in pieno sole ...