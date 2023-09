Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 6 SETTEMBRE

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

...che cade proprio mentre si accendono i motori della campagna elettorale per le europee del. La ... invece, è determinata a portare a casa taglio del cuneo fiscale e incremento delleminime.Infatti ledifficilmente verranno riformate già nel. Eppure ci sono alcune misure di cui tanto si parla che prima o poi verranno varate. Ma come dicevamo però ci sono talmente tante ...I partiti della coalizione, che guardano già alla campagna elettorale per le Europee del, non ... E Forza Italia vuole portare a casa sia il taglio del cuneo fiscale che l'aumento delle...

Sulle pensioni i tavoli tra governo e sindacati sono solo una presa in giro: nessuna decisione e ministra Calderone assente.Si va verso la conferma, con qualche modifica, di opzione donna, ape sociale e quota 103, la rivalutazione delle pensioni, specie agli ultra75 anni e ...