PEI | ecco il decreto con le modifiche e i nuovi MODELLI

la cui uscita era prevista tra agosto e settembre, cosa c'è da sapereinformazioni per gli ...agli alunni iperdotati Strategie relazionali e gestione della classe Guida alla compilazione del...Cosa sono i patti educativi di comunità Cosa lega scuola e territorio e per quali ragionitutto ciò che c'è da sapere sugli attori coinvolti in questo processo e in che modo scuola e ...del...perché agire sin da subito, dai primi anni di scuola primaria, con approcci alla matematica ...agli alunni iperdotati Strategie relazionali e gestione della classe Guida alla compilazione del...

Nuovo PEI, ecco le linee guida per il profilo di funzionamento e per la redazione delle certificazioni di disabilità [SCARICA PDF] Orizzonte Scuola