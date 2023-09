Pavia | uomo aggredisce quattro adolescenti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un episodio spiacevole. Lo scorso venerdì 3 settembre, in provincia di, alla festa di paese di Cava Manara, unha aggredito verbalmente e fisicamentedi età compresa tra i dodici e i quindici anni. Il 47enne ha gridato verso di loro epiteti molto spiacevoli e inquietanti di natura anche intima e di orientamento sessuale. Successivamente, le ha ripetutamente colpite con calci e pugni, fino a quando non è intervenuta una signora in difesa delle ragazze. A raccontarlo è stato il presidente di Coming-Aut LGBTI+ Community Center, ovvero Davide Podaini.“Tra le 22,30 e le 23 di domenica 3 settembre, alla festa di Cava Manara, paese di 7.000 abitanti alle porte diragazzine, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, sono state aggredite da un ...

È intervenuta per difendere alcune ragazzine che, in una piazza del comune di Cava Manara () alle porte di, erano infastidite da unche le seguiva mentre urlava frasi omofobe e minacciose: "Lesbiche di m., vi ammazzo", "Adesso vedete cosa vi faccio". Le adolescenti erano molto spaventate, ma ...

Adolescenti aggredite a sputi e spintoni da un uomo di 47 anni: “Lesbiche di m… vi ammazzo” TPI

A denunciare il caso è stato il Coming-Aut LGBTI+ Community Center. Secondo l'associazione pavese, l'uomo "si è accanito con particolare violenza sulla più giovane delle quattro, di soli 12 anni". Ad ...