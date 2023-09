Patrizia Cavalli | il bello dei soldi vinti al gioco e il disgusto più importante dell’amore

(Di mercoledì 6 settembre 2023) «Diciamo la verità: ero molto goffa, forse anche ridicolissima. Volevo far vedere che facevo finta di niente, andavo con quell’aria strafottente».descrive la sé stessa appena arrivata a Roma e ci tengo a dire che non è letteraria: è letterale. È chiunque di noi arrivata dalla provincia a una provincia più grande, e orrendamente giovane. Quella volta di Sanremo avevo ventiquattro anni, e ho fatto due volte il conto perché mi ricordo bene che all’epoca ero proprio convinta d’essere un’adulta, e pensa te quali equivoci si attraversano in gioventù. Quella volta di Sanremo mi avevano spedita lì perché la Rai, o almeno questa è la spiegazione che ricordo, comprava assieme al festival della canzone un pacchetto di eventi, tra cui quello che ricordo (ma potrei sbagliarmi) essere un premio di poesia, ero lì in rappresentanza della radio su cui ...

"Non so se voglio veramente comunicare cose, sono gli altri che devono decidere se le cose che scrivo sono interessanti o no", diceva. Alla poetessa è dedicato il documentario di Francesco Piccolo e Annalena Benini, "Le mie poesie non cambieranno il ...Ben 23 le proposte in esclusiva tra debutti o anteprime, nazionali e regionali, di cui 2 coproduzioni Todi Festival: lo spettacolo inaugurale Vita meravigliosa, omaggio afrutto ...Dagli autori Annalena Benini e Francesco Piccolo , un ritratto intimo, giocoso e liberamente interpretato della poetessa, scomparsa il 21 giugno 2022. E' Le mie poesie non cambieranno il mondo , docu film delle Giornate degli Autori , nella sezione Isola di Edipo " Notti veneziane . Ammirata perfino da ...

Francesco Piccolo e Annalena Benini ricordano Patrizia Cavalli RaiNews

Si intitola “Le mie poesie non cambieranno il mondo” il documentario diretto da Francesco Piccolo e Annalena Benini e presentato alle Giornate degli Autori ...“Non so se voglio veramente comunicare cose, sono gli altri che devono decidere se le cose che scrivo sono interessanti o no”, diceva Patrizia Cavalli. Alla poetessa è dedicato il documentario di ...