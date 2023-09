Passoscuro | alba di paura | incendio minaccia le case

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Fiumicino- Dalle ore 06.30 di questa mattina i Vigili del fuoco di Cerveteri sono impegnati in undi sterpaglie. Precisamente in via Stintino, comune di Fiumicino. Le rapide operazioni di spegnimento, da parte dei Vvf della 26A, hanno fatto sì che le fiamme non arrivassero alle abitazioni limitrofe. Sul posto anche moduli della protezione civile. Non si è registrato nessun ferito.