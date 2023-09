PRIMA GIORNATA (orari italiani) Venerdì 8 settembre Ore 00:30 -vsOre 01:00 - Colombia vs Venezuela Ore 02:00 - Argentina vs Ecuador Sabato 9 settembre Ore 01:00 - Uruguay vs Cile Ore ...San Luis - Atlas 2 - 0 (Finale) MESSICO LIGA PREMIER SERIE A Apodaca - Mexicali 1 - 1 (Finale) NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA Ocotal - Jalapa 1 - 3 (Finale)PRIMERA DIVISION - CLAUSURA ...Poi i l 13 e 18 ottobre controe il 16 e 21 novembre contro Uruguay e Argentina . Queste le gare di qualificazione in programma nel 2023 e le prime quattro coincidono con il programma ...

Paraguay-Perù (venerdì 08 settembre 2023 ore 00:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting