Paolo Corna e l’omicidio del figlio | “Quando ha spintonato mia moglie non ci ho più visto”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bergamo. Aveva già aggredito l’anziana madre in passato. Tant’è che, a detta sua e dei familiari, si era dovuta operare al ginocchio per le lesioni riportate. “l’ha spintonata due tre volte non ci ho più” ha dichiarato, il 77enne accusato di omicidio volontario aggravato dal legame di parentela per avere ucciso con tre coltellate ilGianbattista domenica sera (3 settembre) a Bottanuco, dopo l’ennesima lite per le sempre più frequenti richieste di soldi del 54enne, sotto la supervisione dei genitori dopo anni di vizi e dipendenze. Al rifiuto del padre, ilavrebbelui e laGiuseppina Verzeni in cucina, prima di ritirarsi in camera e prendersela con tutto ciò che gli capitava a tiro. Il padre – con ...

E' stato portato alla caserma dei Carabinieri di Treviglio (Bergamo) per essere sentito dal sostituto procuratore Letizia Aloisio il 77enne, arrestato ieri sera per aver ucciso a coltellate al termine di una lite il figlio 54enne Gianbattista. Terminati i rilievi dei carabinieri il corpo della vittima è stato portato via ...

Paolo Corna, il gip: «Carcere per l'omicidio del figlio». L'anziano è in ospedale, solo per precauzione Corriere Bergamo - Corriere della Sera

La moglie Giuseppina Verzeni e le figlie Cristina, Sonia e Paola erano disponibili ad accogliere in casa Paolo Corna, agli arresti domiciliari per evitare il carcere. E questo fa capire quanto la ...Oggi a Bergamo l'interrogatorio di garanzia per Paolo Corna, il 77enne accusato dell'omicidio del figlio Gianbattista, consumatosi a Bottanuco il 3 settembre scorso. Leggi tutto Bottanuco (Bergamo), ...