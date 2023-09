Pallone d’Oro | Kvaratskhelia | Osimhen e Kim tra i candidati 2023

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Sono stati resi noti i nomi deialper il calcio maschile e femminile, ial trofeo Kopa e quelli per il trofeo Yashin. I trentaper ilmaschile: Josko Guardiol André Onana Karim Benzema Mohamed Salah Jamal Musiala Jude Bellingham Bukayo Saka Kevin De Bruyne Bernardo Silva Randal Kolo Muani KhvichaNicolò Barella Emiliano Martinez Ruben Dias Erling Haaland Martin Odegaard Ilkay Gundogan Yassine Bounou Julian Alvarez Vinicius Junior Rodri Antoine Griezmann Lionel Messi Lautaro Martinez Robert Lewandowski Kim Min-jae Luka Modric Kylian Mbappé VictorHarry Kane La troisième partie des nommés pour le Ballon d’Or ...

France Football sta pubblicando i nomi degli ultimi 30 giocatori che si contederanno il Ballon d'Or. L'Equipe, assegnatore del titolo, non ha dimenticato i portieri e nel 2019 ha creato il trofeo Yashin, dedicato all'unico portiere che ha vinto il Ballon d'Or. Sono dieci i candidati per il trofeo Yashin.